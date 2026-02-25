Shoe Carnival annonce un changement de directeur général et des résultats annuels préliminaires ; les actions chutent

25 février - ** Les actions du distributeur de chaussures Shoe Carnival SCVL.O ont baissé de 5,5 % à 19,85 $ dans les premiers échanges

** SCVL nomme le vice-président de son conseil d'administration et ex-PDG, Cliff Sifford, au poste de directeur général par intérim, à compter de mardi

** Sifford, âgé de 72 ans, a été directeur général de SCVL de 2012 à 2021, et travaille chez Co depuis 1997

** Sifford remplace Mark Worden, qui a quitté l'entreprise; SCVL déclare qu'elle commencera à chercher un successeur permanent

** La société annonce un bénéfice par action pour l'exercice 2025 de 1,90 $, dépassant les estimations de 3 cents, tandis que les ventes nettes de 1,14 milliard de dollars sont conformes aux attentes - données compilées par LSEG

** Les actions ont chuté de 49 % en 2025