Sherwin-Williams progresse grâce à des bénéfices supérieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions du fabricant de peinture Sherwin-Williams SHW.N augmentent de 5,5 % à 354,82 $ avant le marché

** La société affiche un bénéfice ajusté de 3,59 $ par action, contre 3,44 $ par action estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** Les ventes nettes totales augmentent à 6,35 milliards de dollars par rapport aux 6,16 milliards de dollars de l'année dernière

** Les ventes de son groupe de magasins de peinture augmentent de 5,1 % pour atteindre 3,83 milliards de dollars

** Son unité Performance Coatings Group affiche un chiffre d'affaires net de 1,75 milliard de dollars, en hausse de 1,7 % par rapport à l'année dernière

** Réduit ses prévisions pour l'ensemble de l'année à une fourchette de 11,25 $ à 11,45 $ par action, par rapport à ses prévisions précédentes entre 11,20 $ et 11,50 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 1,1 % depuis le début de l'année