Sherwin-Williams : hausse attendue du BPA et du chiffre d'affaires

28 janvier - ** Les actions de Sherwin-Williams SHW.N ont augmenté de 0,9 % à 349,29 $ avant les résultats du quatrième trimestre attendus avant l'ouverture de la bourse jeudi

** Le fabricant de peinture devrait afficher une hausse de 4,6% de son chiffre d'affaires à 5,54 milliards de dollars et un BPA ajusté de 2,16 dollars, selon les données du LSEG, contre un bénéfice de 2,09 dollars par action il y a un an

** SHW a atteint ou dépassé le BPA au cours de cinq des huit derniers trimestres, le dernier manquement remontant au T2 2025 ** Sur les 28 analystes qui couvrent SHW, la répartition des recommandations est de 16 "achat fort" ou "achat", et 12 "maintien"

** L'objectif de prix médian de 392,50 $ est en légère hausse par rapport aux 391 $ d'il y a un mois

** En incluant le mouvement sur la séance, les actions de SHW ont augmenté de ~8% depuis le début de l'année contre un gain de 2% pour le Dow Industrials .DJI .