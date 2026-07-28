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Sherwin-Williams en forte hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices et annoncé des prévisions de résultats en hausse pour l'exercice
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 15:40
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

28 juillet -

** L'action du fabricant de peinture Sherwin-Williams

SHW.N progresse de 6,5 % à 348,57 dollars, en passe de connaître sa meilleure journée depuis le 8 avril

** La société dépasse les estimations de bénéfice pour le deuxième trimestre; elle affiche un bénéfice de 3,70 dollars par action contre une estimation de 3,52 dollars par action – données LSEG

** Le chiffre d'affaires net progresse de 7,5 %, passant de 6,31 milliards de dollars il y a un an à 6,79 milliards de dollars

** Au sein de son groupe Paint Stores, le chiffre d'affaires a progressé de 5 %, une hausse partiellement compensée par une augmentation modérée des coûts des matières premières et par des coûts supplémentaires liés à la croissance des ventes

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté compris entre 11,80 et 12,20 dollars en 2026, contre une prévision antérieure de 11,50 à 11,90 dollars

** La société prévoit également une croissance du chiffre d’affaires net comprise entre le milieu et le haut d’une fourchette à un chiffre en 2026, contre ses prévisions antérieures qui tablaient sur une croissance comprise entre le bas et le milieu d’une fourchette à un chiffre

** Compte tenu des fluctuations de la séance, le titre SHW affiche une hausse d’environ 8 % depuis le début de l’année

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