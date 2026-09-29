Sherry-Lehmann, ancien caviste emblématique de New York, perd son procès concernant une campagne de dénigrement présumée

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* Un juge rejette les accusations de racket portées contre un ancien directeur général et un journaliste du New York Times

* Sherry-Lehmann, célèbre pour ses contrats à terme sur le vin, avait lancé le Dom Pérignon avant sa fermeture en 2023

* Les avocats de Sherry-Lehmann se retirent de l'affaire, affirmant ne pas avoir été payés

par Jonathan Stempel

Mardi, un juge fédéral a rejeté une plainte déposée par Sherry-Lehmann, qui comptait autrefois parmi les meilleurs négociants en vins des États-Unis, accusant le journaliste du New York Times James Stewart et l'ancien directeur général Michael Aaron d'avoir orchestré une campagne de dénigrement à l'occasion de sa disparition en 2023.

Le juge fédéral de district Andrew Carter, à Manhattan, a déclaré que Sherry-Lehmann ne pouvait pas faire valoir de plainte pour racket, car elle n’avait pas allégué que Stewart et Aaron partageaient un objectif commun visant à créer des « articles à clics » en dénigrant son activité.

Sherry-Lehmann a affirmé qu’Aaron tentait de se soustraire à sa garantie concernant les obligations de loyer de l’entreprise, tandis que Stewart espérait remporter un prix Pulitzer en présentant un faux « manifeste d’actes répréhensibles présumés » aux enquêteurs fédéraux et d’État, aux grossistes, aux clients et aux lecteurs.

Carter a accédé à la demande des avocats de Sherry-Lehmann, qui affirmaient ne pas avoir été rémunérés, de se retirer de l’affaire. Il a également rejeté une plainte fondée sur le droit de l’État selon laquelle Aaron aurait violé son accord de séparation.

Les anciens avocats de Sherry-Lehmann n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Les avocats de Stewart n’ont pas non plus répondu immédiatement à des demandes similaires.

Michael Fischman, avocat d’Aaron, a déclaré dans un e-mail que son client était satisfait. Aaron « a passé des décennies à contribuer à la construction de l’entreprise et est profondément attristé par ce qui est arrivé à une entreprise qui comptait tant pour sa famille, ses employés et des générations de clients », a déclaré Fischman.

GRANDS CRUS, LOYER IMPAYÉ

Sherry-Lehmann est devenu synonyme de grands vins à New York, au même titre que Tiffany’s pour les bijoux et FAO Schwarz pour les jouets, après avoir été cofondé en 1934 par le père d’Aaron, un ancien contrebandier d’alcool, et son oncle.

Il a fait découvrir le champagne Dom Pérignon aux Américains en 1947 et, des décennies plus tard, a promu le Beaujolais Nouveau de Georges Duboeuf auprès des consommateurs aux moyens plus modestes. Sherry-Lehmann exerçait également une importante activité dans le domaine des vins en primeur, où les clients souhaitant consommer ou investir dans le vin paient des bouteilles qui leur seront livrées quelques années plus tard.

Selon des articles parus dans le Times, le Wine Spectator et d’autres médias, de nombreux clients se sont plaints que Sherry-Lehmann ne leur livrait pas le vin qu’ils avaient payé, y compris les vins en primeur, ou ne leur restituait pas le vin qu’ils avaient entreposé.

Le Times a également indiqué que Sherry-Lehmann ne payait souvent pas ses distributeurs, vendait à d'autres clients le vin qu’il détenait en stock et refusait de rembourser les clients en attente.

L’autorité chargée de la réglementation des alcools de l’État de New York a fermé le magasin de Sherry-Lehmann situé sur Park Avenue, à Manhattan, en mars 2023, après l’expiration de sa licence de vente d’alcool.

Le propriétaire a ensuite intenté une action en expulsion pour loyers impayés et a obtenu un jugement par défaut de 5,8 millions de dollars. Il poursuit Aaron et son successeur Chris Adams, qui ont respectivement quitté leurs fonctions de directeur général en 2009 et 2020, afin qu’ils honorent leurs garanties de loyer présumées.