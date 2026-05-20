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Sherritt conclut un accord préliminaire avec Gillon Capital alors que la pression s'intensifie autour des sanctions contre Cuba
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 15:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société minière canadienne Sherritt International S.TO a annoncé mercredi avoir conclu un protocole d'accord non contraignant, c'est-à-dire un accord préliminaire définissant les conditions de la transaction, avec la société américaine Gillon Capital en vue d'un placement privé portant sur un maximum de 55 % de ses actions ordinaires.

Ce placement comprend un bon de souscription d'actions ordinaires exerçable dans un délai de neuf mois, dont le prix d'exercice devrait être inférieur au cours de clôture de 0,11 dollar canadien des actions ordinaires de Sherritt le 15 mai.

Le producteur de nickel et de cobalt a déclaré queles autorités américaines ne s'opposaient pas aux discussions actuelles entre Gillon Capital et la société, mais que tout accord final resterait soumis à leur approbation.

Sherritt subit une pression croissante en raison des sanctions américaines visant ses activités à Cuba. Depuis janvier, l'administration Trump a mis en place ce que Sherritt a qualifié de blocus de facto sur le carburant, a menacé de recourir à l'action militaire et a étendu les sanctions, forçant les entreprises étrangères à quitter le pays.

Mardi, la société basée à Toronto a déclaré qu'elle ne donnerait pas suite à ses projets de dissolution de ses participations à Cuba, y compris une coentreprise avec Nickel Company S.A., une société cubaine publique spécialisée dans le nickel.

Cette décision revient sur une annonce faite plus tôt ce mois-ci après que les États-Unis ont imposé des sanctions à la coentreprise.

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