Shenzhen Composite : -2,57%, débute bien mal l'année 2025 information fournie par Cercle Finance • 02/01/2025 à 09:27









(CercleFinance.com) - L'année débute mal en Chine où les principaux indices ont chuté de -2,5% et jusqu'à -3,6% en séance pour Shenzhen (-2,57% au final à 1.907Pts, soit -5,1% en 2 séances consécutives).

La raison en est la publication de chiffres 'd'activité anticipée' plus faibles qu'attendus en décembre en Chine: le PMI manufacturier a chuté de -Pt à 50.5 au lieu de progresser vers 51.7 (selon le consensus).

L'indice 'Shenzhen Composite' a pulvérisé l'important support des 1.950Pts (déjà testé les 1er, 25 et 27 novembre dernier) et s'est enfoncé jusque vers 1.890 en intraday.

Par cette franche cassure, l'indice des 'technos' chinois valide de surcroît un triple-top sous 2.130 les 8/10, 11/11 et 10/12, ce qui préfigure un re-test du support majeur des 1.730 du 29 avril 2022... et peut-être le comblement du gros 'gap' des 1.638 du 26/09/2024.









Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.