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Shenghe Resources annonce son intention de céder des participations majoritaires dans certaines de ses activités
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 08:56

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Shenghe Resources 600392.SS a annoncé son intention de céder des participations majoritaires dans ses activités de fusion et de séparation pour un montant de 1,66 milliard et 1,81 milliard de yuans (248,44 millions - 270,89 millions de dollars) à une filiale du groupe public China Rare Earth Group.

* Shenghe Resources cédera une participation de 51 % dans sa filiale Leshan Shenghe, après avoir scindé les activités de fusion et de séparation non liées aux terres rares de cette dernière, à une filiale détenue à 100 % par China Rare Earth Group, selon un communiqué publié dimanche par la société.

* Reuters avait révélé en exclusivité le 18 septembre que China Rare Earth Group était en pourparlers pour acquérir Shenghe Resources, une opération qui permettrait de consolider le contrôle de Pékin sur le secteur.

* Shenghe a déclaré le 20 septembre que son actionnaire majoritaire n’avait pas l’intention de céder une participation à des tiers.

* Shenghe cédera 51 % des participations de ses trois autres filiales spécialisées dans la fusion et la séparation des terres rares — Quannan New Resources Rare Earth, Jiangyin Jiahua New Materials Resources et Zibo Jiahua New Materials Resources — à cette même filiale de China Rare Earth Group.

* Shenghe détient des participations dans plusieurs sociétés minières étrangères spécialisées dans les terres rares, notamment MP Materials, soutenue par le gouvernement américain. Les documents déposés ne font aucune mention de MP Materials et précisent que l'opération se limite aux activités de fusion et de séparation des terres rares de Shenghe.

* Une fois les transferts de participations finalisés, Shenghe et l’acquéreur tireront parti de leurs atouts en matière de ressources et de leur expertise sectorielle pour garantir les quotas de production et l’approvisionnement en matières premières des quatre sociétés, tout en cherchant à développer leur production, selon le document.

* À 06 h 50 GMT, l'action Shenghe reculait de 6,3 %.

(1 $ = 6,6818 yuans chinois)

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