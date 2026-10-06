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Shelly Group valide officiellement la proposition de Schneider Electric
information fournie par Zonebourse 06/10/2026 à 08:30

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Le conseil d'administration de Shelly Group apporte son soutien à l'offre de Schneider Electric. Le prix de 70 euros par action, qui représente une prime de 27% sur le cours moyen des six mois précédant la révélation des discussions, est jugé équitable. Une étape supplémentaire vers le rapprochement entre le spécialiste bulgare des objets connectés et le géant français de la gestion de l'énergie.

Après l'annonce, le 24 septembre, de l'offre publique d'achat de Schneider Electric sur Shelly Group, le conseil d'administration de la société bulgare valide officiellement le prix de 70 euros par action en numéraire. L'opération est menée par l'intermédiaire d'une filiale indirectement détenue à 100% par Schneider Electric.

Le conseil juge ce prix juste et adéquat, une conclusion également étayée par une expertise indépendante de Freitag & Co. Pour évaluer l'offre, le cabinet s'est notamment appuyé sur une actualisation des flux de trésorerie (DCF), des comparables boursiers, des transactions comparables ainsi que les objectifs de cours des analystes.

Sur le plan stratégique, Shelly apporterait à Schneider ses technologies dans l'IoT et les bâtiments intelligents, tandis que le groupe français mettrait à profit sa présence mondiale et sa puissance commerciale pour accélérer l'expansion internationale de la société bulgare. Schneider s'est par ailleurs engagé à maintenir pendant au moins trois ans le siège de Shelly en Bulgarie, ainsi que son organisation et ses effectifs, notamment dans la R&D, l'ingénierie, les ventes et le management.

L'opération doit toutefois encore franchir plusieurs étapes. Schneider vise un seuil minimum d'acceptation de 95% du capital et l'offre doit encore recevoir le feu vert de l'autorité bulgare de supervision financière avant l'ouverture de la période d'acceptation.

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