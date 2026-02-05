Shell veut exporter du gaz vénézuélien via Trinidad, selon son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Shell dispose d'une licence de 30 ans pour le champ gazier Dragon

*

Nécessite une licence de l'OFAC en raison des sanctions américaines contre le Venezuela

*

Shell considère que le développement du champ Dragon s'aligne sur la stratégie américaine

(Reformulation complète) par Curtis Williams et Dagmarah Mackos

Shell SHEL.L espère produire du gaz à partir du champ vénézuélien Dragon dans trois ans et le faire traiter à Trinité-et-Tobago pour l'exporter, a déclaré le directeur général Wael Sawan lors d'une interview accordée à Bloomberg TV jeudi.

Shell et Trinidad tentent d'accroître l'approvisionnement en gaz naturel de l'installation d'exportation Atlantic LNG de Trinidad et du secteur pétrochimique au sens large, dans un contexte de pénurie due à la diminution des approvisionnements en provenance de l'île caribéenne.

Shell et Trinidad National Gas Company NGCTT.UL ont obtenu en 2024 une licence de 30 ans du gouvernement vénézuélien pour exploiter le champ de gaz Dragon, d'une capacité de 4,5 billions de pieds cubes, qui se trouve dans les eaux vénézuéliennes mais à quelques kilomètres seulement des infrastructures énergétiques existantes à Trinidad.

Shell aurait besoin d'une licence de l'Office of Foreign Assets Control des États-Unis pour opérer au Venezuela en raison des sanctions américaines.

Trinité-et-Tobago a obtenu sa première licence OFAC pour le champ Dragon en janvier 2023, et Shell et l'entreprise publique de gaz NGC ont été désignées comme titulaires de la licence. Cette licence a été annulée en mai 2025, tandis qu'une nouvelle licence a été délivrée en octobre, permettant la tenue de négociations concernant le développement du champ Dragon.

"Nous attendons actuellement ces licences de l'OFAC de la part du gouvernement américain et, dans un délai relativement court, nous pensons que nous pourrions prendre une décision finale d'investissement et passer à la production quelques années plus tard", a déclaré M. Sawan.

Il a déclaré à CNBC, lors d'une autre interview jeudi, que l'opportunité du gaz Dragon pourrait être "activée dans les mois à venir".

Avec la destitution du président vénézuélien Nicolas Maduro et les pressions exercées par les États-Unis pour investir dans l' industrie énergétique du Venezuela, Shell estime que le développement du champ gazier Dragon est conforme à la stratégie des États-Unis.

"Ce sera bon pour le peuple vénézuélien. Ce sera bon pour les Trinidadiens, et je pense que c'est tout à fait conforme à la politique que les États-Unis essaient de mettre en œuvre. Tout bien considéré, nous pensons donc pouvoir jouer un rôle important dans ce domaine", a déclaré M. Sawan dans l'interview accordée à Bloomberg.