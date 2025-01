Shell: réorganise son comité exécutif pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 10:11









(CercleFinance.com) - Shell annonce que Huibert Vigeveno, directeur de la division Downstream, Renewables and Energy Solutions et membre du comité exécutif depuis 2020, quittera ses fonctions le 31 mars 2025 après 30 ans de service pour poursuivre d'autres opportunités.



Andrew Smith et Machteld de Haan lui succéderont respectivement en tant que directeurs des divisions Trading and Supply et Downstream, Renewables and Energy Solutions à partir du 1er avril 2025.



Shell précise que ces changements s'inscrivent dans sa stratégie visant à générer davantage de valeur tout en réduisant les émissions.





