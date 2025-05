Shell: renforce sa position dans l'offshore nigérian information fournie par Cercle Finance • 29/05/2025 à 10:25









(CercleFinance.com) - Shell Nigeria Exploration and Production Company (SNEPCo) annonce avoir signé un accord avec TotalEnergies EP Nigeria Limited en vue d'acquérir sa participation de 12,5 % dans le contrat de partage de production OML 118, portant sur un permis pétrolier offshore au Nigeria incluant le champ de Bonga.



À l'issue de l'opération, la part de SNEPCo dans ce contrat passera de 55 % à 67,5 %.



Déjà opérateur du champ de Bonga via le navire FPSO Bonga, SNEPCo a annoncé en décembre 2024 le développement du champ Bonga North. ' Cette acquisition représente un investissement important dans l'offshore profond au Nigeria et renforce notre portefeuille Upstream ', a déclaré Peter Costello, président de Shell, Upstream.



La transaction reste soumise aux approbations réglementaires et devrait être finalisée d'ici la fin de l'année.





Valeurs associées SHELL 29,5050 EUR Euronext Amsterdam +0,68%