Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell réduit son dividende pour la première fois depuis 80 ans Reuters • 30/04/2020 à 08:27









LONDRES, 30 avril (Reuters) - Royal Dutch Shell RDSa.L a réduit jeudi son dividende pour la première fois depuis 80 ans, après une forte baisse des bénéfices due à la crise du coronavirus qui a entraîné un effondrement de la demande mondiale de pétrole. "Compte tenu de la détérioration continue des perspectives macroéconomiques et de l'incertitude importante à moyen et long terme, nous prenons de nouvelles mesures prudentes pour renforcer notre résilience, soutenir la solidité de notre bilan et la création de valeur à long terme", déclare Ben van Beurden, PDG du groupe, dans un communiqué. (Ron Bousso et Shadia Nasralla, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.