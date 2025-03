Shell: nouveau développement pour Northern Lights information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 17:25









(CercleFinance.com) - Shell et ses partenaires Equinor et TotalEnergies annoncent le lancement de la seconde phase de développement de Northern Lights.



Cette nouvelle phase va permettre d'augmenter la capacité de transport et de stockage du projet de 1,5 million à plus de 5 millions de tonnes de CO2 par an à partir de 2028.



'Le CO2 sera injecté dans un réservoir situé à 2 600 mètres sous le fond marin, au large de la côte d'Øygarden, à l'ouest de la Norvège, pour y être stocké de manière permanente' indique le groupe.



La seconde phase représente un investissement d'environ 700 millions de dollars.



' Northern Lights peut ainsi proposer une solution concrète aux émetteurs de secteurs difficiles à décarboner en Europe, qui pourront ainsi réduire leurs émissions de CO2 et pérenniser leurs activités ', a déclaré Nicolas Terraz, Directeur général Exploration-Production de TotalEnergies.





