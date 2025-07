Shell: limite la baisse de ses résultats au deuxième trimestre et poursuit ses rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 10:35









(Zonebourse.com) - Shell a dévoilé jeudi des résultats solides pour le deuxième trimestre 2025, malgré un environnement moins favorable. Le bénéfice ajusté ressort à 4,3 milliards de dollars, en repli de 32% sur un an, mais au-dessus des attentes du marché. Le groupe a souffert de la baisse des prix du pétrole et du gaz, ainsi que d'un recul des performances dans le trading et la chimie.



Malgré ce contexte, la major britannique a généré 11,9 milliards de dollars de flux de trésorerie opérationnels, ce qui lui permet de lancer un nouveau programme de rachat d'actions de 3,5 milliards de dollars sur trois mois - le 15e trimestre consécutif avec un volume d'au moins 3 milliards de dollars.



Shell poursuit son recentrage stratégique autour du gaz naturel liquéfié (GNL). Le groupe a exporté sa première cargaison depuis le Canada, un jalon important qui renforce sa position dans ce secteur. Il a aussi progressé dans les activités en eaux profondes au Nigeria et au Brésil, avec notamment le démarrage du projet Mero-4 et la montée au capital dans Gato do Mato et Bonga.



Depuis 2022, l'entreprise a réalisé 3,9 milliards de dollars d'économies structurelles, dans le cadre d'un objectif global de 5 à 7 milliards d'ici à 2028. Ces efforts ont permis de maintenir inchangée la prévision d'investissements pour 2025, entre 20 et 22 milliards de dollars.



Le bilan reste solide, avec un ratio d'endettement net de 19%. Les distributions aux actionnaires (dividendes et rachats) ont représenté 46% des flux de trésorerie d'exploitation sur les 12 derniers mois, dans la fourchette ciblée de 40% à 50%.



A la Bourse de Londres, l'action Shell progressait de plus de 2% jeudi matin dans le sillage de cette publication.





