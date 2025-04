Shell: les parts dans de Colonial vendues à Brookfield information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 11:33









(CercleFinance.com) - Shell a annoncé vendredi avoir signé un accord en vue de la vente de sa participation de 16,125% au sein de Colonial au fonds d'infrastructures Brookfield pour un montant de 1,45 milliard de dollars.



Dans un bref communiqué, la compagnie énergétique justifie cette cession par sa volonté de simplifier sa structure et de se focaliser sur des métiers où elle dispose de véritables avantages compétitifs et d'économies d'échelle.



L'opération intervient alors que l'intégralité des actionnaires de Colonial, à savoir Shell, Koch (28,1%), KKR (23,4%), la Caisse de dépôt et placement du Québec (16,5%) et IFM (15,8%) ont décidé de vendre leur participation au capital.



Colonial s'est notamment spécialisé dans le transport de produits pétroliers, que l'entreprise achemine du Golfe du Mexique jusqu'à à la côte atlantique.



Shell s'attend à finaliser la transaction au cours du quatrième trimestre de cette année.





