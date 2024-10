Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Shell: la filiale SENA compte acquérir RISEC Holdings information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 12:30









(CercleFinance.com) - Shell a annoncé hier que sa filiale Shell Energy North America (SENA) avait signé un accord pour acquérir 100 % des actions de RISEC Holdings, qui possède une centrale à gaz à cycle combiné de 609 MW dans le Rhode Island (États-Unis).



Cette acquisition assurera à Shell un approvisionnement à long terme et des capacités dans le marché de l'électricité ISO New England, où SENA a un contrat avec RISEC depuis 2019.



Huibert Vigeveno, directeur de Shell Downstream, Renewables & Energy Solutions, a souligné que cette opération garantissait 'de précieuses opportunités commerciales' pour Shell.



La centrale de RISEC répond à une demande croissante dans le marché ISO New England, en lien avec les efforts de décarbonation.



La transaction, soumise à des approbations réglementaires, devrait se conclure au premier trimestre 2025.





