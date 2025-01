Shell: la filiale nord-américaine acquiert RISEC Holdings information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 16:30









(CercleFinance.com) - Shell fait savoir que sa filiale nord-américaine, SENA (Shell Energy North America), a finalisé l'acquisition de RISEC Holdings, propriétaire d'une centrale à gaz de 609 MW située à Rhode Island.



Cette acquisition va permettre à SENA de conserver sa position sur le marché de l'électricité du Independent System Operator New England (ISO New England), un marché dérégulé, tout en assurant à Shell un approvisionnement à long terme et la capacité de prendre en charge une partie de la production.



Shell estime que la demande en électricité dans cette région devrait croître en raison des efforts de décarbonation dans des secteurs comme le chauffage et les transports.



L'acquisition est incluse dans les prévisions d'investissements en capital de Shell, qui restent inchangées.







