Shell: finalise l'acquisition de Pavilion Energy à Singapour

(CercleFinance.com) - Shell fait savoir que sa filiale Shell Eastern Trading a finalisé l'acquisition précédemment annoncée de 100 % des actions de Pavilion Energy.



Basée à Singapour, Pavilion Energy exploite une activité mondiale de négoce de GNL (gaz naturel liquéfié) avec un volume d'approvisionnement contracté d'environ 6,5 millions de tonnes par an.



L'acquisition comprend le portefeuille de contrats d'enlèvement et d'approvisionnement en GNL de Pavilion Energy, sa capacité de regazéification ainsi que son activité de soutage en GNL, renforçant ainsi la position de Shell sur le marché du GNL.



L'opération sera intégrée dans les prévisions de dépenses d'investissement en numéraire de Shell. Cette acquisition contribue à l'ambition de Shell de consolider sa position de leader dans le gaz naturel liquéfié (GNL) en augmentant ses ventes de 4 à 5 % par an jusqu'en 2030. L'intégration des actifs de Pavilion Energy dans le portefeuille mondial de GNL de Shell débutera immédiatement.





