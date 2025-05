Shell: feu vert d'Intel pour les fluides de refroidissement information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 16:01









(CercleFinance.com) - Shell fait savoir que ses fluides de refroidissement par immersion sont les premiers à être certifiés par Intel.



Concrètement, cette validation va permettre leur déploiement sécurisé de ces fluides dans les centres de données du monde entier.



Shell assure d'ailleurs que ces fluides peuvent réduire jusqu'à 48 % la consommation d'énergie et jusqu'à 33 % les coûts d'investissement et d'exploitation.



L'Agence internationale de l'énergie a par ailleurs rappelé que la consommation énergétique des centres de données représentait actuellement 1,5 % de la demande mondiale d'électricité et devrait doubler, passant de 415 térawattheures (TWh) en 2024 à environ 945 TWh d'ici 2030, principalement en raison de la croissance de l'IA.



Le groupe énergétique précise que le refroidissement par immersion, plus efficace que l'air, supprime le besoin de ventilateurs et d'équipements lourds, réduisant l'empreinte au sol des centres de données jusqu'à 80 %.



'Cette orientation s'inscrit dans [notre] stratégie visant à développer les ventes de produits premium à forte valeur ajoutée, tout en aidant [nos] clients à atteindre leurs objectifs de réduction des émissions', a indiqué Shell en substance.







