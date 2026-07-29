Shell et Phillips 66 envisagent de céder leurs parts dans l'oléoduc Explorer

Selon des informations de Reuters, Shell et Phillips 66 étudient la vente de leurs participations dans le réseau d'oléoducs Explorer, une opération qui pourrait valoriser cette infrastructure stratégique américaine autour de 3,5 milliards de dollars, dans un contexte de forte demande pour les actifs énergétiques.

Shell et Phillips 66 examinent la possibilité de céder leurs participations dans la société propriétaire de l'oléoduc Explorer, dont la valorisation pourrait atteindre environ 3,5 milliards de dollars. Les deux groupes détiennent ensemble près de 61% de cette infrastructure, qui transporte de l'essence, du kérosène et d'autres produits raffinés du Texas vers le Midwest américain. Les banques Greenhill, filiale de Mizuho, et RBC Capital Markets auraient été mandatées pour organiser le processus de vente, même si les discussions restent à un stade préliminaire.

Energy Transfer et MPLX possèdent le solde du capital d'Explorer. Si les acheteurs sont, dans un premier temps, sollicités pour les participations de Shell et de Phillips 66, les autres actionnaires pourraient également décider de vendre leurs parts en cas d'intérêt pour l'ensemble du réseau. Mis en service au début des années 1970, Explorer s'étend sur près de 2 900 kilomètres et peut transporter jusqu'à 660 000 barils par jour sur sa section sud et 450 000 barils sur sa section nord.

Cette opération potentielle reflète l'intérêt croissant des investisseurs pour les infrastructures énergétiques, dont les flux de trésorerie réguliers soutiennent les valorisations. Avec le pipeline Colonial, Explorer figure parmi les principaux réseaux d'acheminement de produits pétroliers raffinés aux Etats-Unis. La vente de Colonial à Brookfield Infrastructure Partners pour environ 9 milliards de dollars l'an dernier illustre l'attrait de ce type d'actifs auprès des investisseurs financiers et des acteurs industriels.