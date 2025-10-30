Shell espère une hausse de sa production amont au quatrième trimestre

(AOF) - Au troisième trimestre 2025, le bénéfice ajusté de Shell s'élève à 5,4 milliards de dollars, contre 4,3 milliards de dollars un an avant. Le flux de trésorerie provenant des opérations ressort à 12,2 milliards de dollars, contre 11,9 milliards de dollars au second trimestre 2025. Ils ont été soutenus par une solide performance opérationnelle et des contributions plus élevées des activités trading et d'optimisation par rapport au deuxième trimestre 2025. Par action, le bénéfice atteint 0,91 dollar, contre 0,69 dollar il y a un an.

En outre, l'Ebitda ajusté a progressé en glissement annuel sur cette période passant de 13,3 à 14,7 milliards de dollars.

En revanche, sur ce trimestre, le chiffre d'affaires du groupe mondial énergétique et pétrochimique a diminué sur un an. Il ressort à 68,15 milliards de dollars, contre 71,09 milliards de dollars au troisième trimestre 2024.

" Malgré la volatilité persistante, notre solide performance ce trimestre nous permet de lancer un autre programme de rachat d'actions de 3,5 milliards de dollars pour les trois prochains mois", a déclaré Wael Sawan, directeur général de Shell.

Il s'agit du 16ème trimestre consécutif d'au moins 3 milliards de dollars en rachats.

Côté perspectives, Shell s'attend à ce que ses dépenses d'investissement en capital pour l'année 2025 soient comprises entre 20 et 22 milliards de dollars. En 2024, elles avaient atteint les 21 milliards.

Pour le quatrième trimestre 2025, la production du segment amont est attendue entre 1,77 et 1,97 million de barils équivalent pétrole par jour. La production s'est élevée à 1,832 million de barils équivalent pétrole par jour au troisième trimestre.

En outre, la production du segment gaz intégré devrait être comprise entre 920 000 et 980 000 barils équivalent pétrole par jour sur les trois derniers mois de 2025. Elle s'est affichée à 934 000 au troisième trimestre.

