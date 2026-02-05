 Aller au contenu principal
Shell envisage des investissements offshore au Venezuela d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, déclare son directeur général à CNBC
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 17:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Shell envisage d'investir dans certains gisements de gaz naturel offshore au Venezuela, pour un montant de quelques milliards de dollars, avec une production attendue dans les deux prochaines années, a déclaré le directeur général Wael Sawan lors d'une interview accordée à CNBC jeudi.

"Il s'agit d'opportunités qui pourraient être activées dans les mois à venir", a-t-il déclaré à CNBC, ajoutant que l'entreprise attend les autorisations nécessaires.

