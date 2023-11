Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell: des résultats sans surprise au 3ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 09:53









(CercleFinance.com) - Shell a fait état jeudi d'un bénéfice en forte baisse au titre du troisième trimestre, mais aussi annoncé son intention d'étendre son programme de rachats d'actions.



Son bénéfice ajusté ressort à 6,2 milliards de dollars sur la période, en ligne avec les attentes des analystes, à comparer avec un profit de presque 9,5 milliards de dollars un an plus tôt.



Son flux de trésorerie opérationnel au cours du trimestre a néanmoins bien résisté, passant de 12,5 milliards de dollars au troisième trimestre 2022 à 12,3 milliards de dollars sur le trimestre écoulé.



Ces chiffres ne soulevaient pas l'enthousiasme des investisseurs, l'action de la compagnie pétrolière ne progressant que de 0,9% dans les premiers échanges à la Bourse de Londres.



'C'est une publication sans grand intérêt, mais dans le bon sens', réagissent ce matin les analystes de Royal Bank of Canada.



'Shell a annoncé qu'il allait accroître son programme de rachat d'actions avec le lancement d'une nouvelle tranche de 3,5 milliards de dollars sur les trois mois qui se clôtureront lors des résultats de 4ème trimestre, un montant selon nous supérieur aux attentes du marché', souligne RBC.



'Autre élément encourageant, Shell a resserré sa prévision de dépenses d'investissement pour 2023 dans un intervalle désormais compris entre 23 et 25 milliards de dollars, contre 23-26 milliards auparavant, ce qui continue de démontrer sa discipline capitalistique', ajoute le bureau d'études.



Sur le front du dividende, Shell a annoncé qu'il prévoyait de verser un coupon de 0,331 dollar au titre du troisième trimestre, un niveau inchangé par rapport au trimestre précédent.





Valeurs associées SHELL LSE +1.85%