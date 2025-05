Shell: bénéfice supérieur aux attentes au premier trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 10:26









(CercleFinance.com) - Shell a fait état vendredi d'une baisse moins marquée que prévu de son bénéfice trimestriel, le géant pétrolier anglo-néerlandais ayant tiré parti tout à la fois de moindres charges de dépréciation dans l'exploration, d'une réduction de ses dépenses opérationnelles et de meilleures marges de raffinage.



Son résultat ajusté sur le premier trimestre - l'équivalent d'un bénéfice net - a atteint 5,6 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année, contre 7,7 milliards de dollars sur la même période de 2024.



Les analystes attendaient, à titre de comparaison, un résultat de l'ordre de cinq milliards de dollars.



Le résultat opérationnel de l'amont (exploration et production) a augmenté de 21% à 2,3 milliards de dollars, contre deux milliards anticipés par le consensus.



Shell, qui dit maintenir son dividende trimestriel à 0,3580 dollar par action et le rythme de ses rachats d'actions à 3,5 milliard de dollars par trimestre, a déclaré tabler pour le deuxième trimestre sur une production de 890.000 à 950.000 barils par jour pour sa division de gaz intégré.



Sa production d'hydrocarbures est quant à elle prévue entre 1,56 et 1,76 million d'équivalents pétrole par jour, contre 1,85 million au premier trimestre.



Dans une note de réaction, les analystes de RBC évoquent des objectifs quelque peu décevants au vu des estimations établies par le consensus, mais rappellent que Shell a pour habitude de communiquer des prévisions prudentes qu'il tend généralement à dépasser lors de la publication de ses résultats.



A la Bourse de Londres, le titre Shell grimpait de plus de 3% vendredi matin dans le sillage de ces annonces, signant la plus forte progression de l'indice FTSE 100.





Valeurs associées SHELL 29,6950 EUR Euronext Amsterdam +3,07%