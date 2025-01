Shell: avertit sur sa production de gaz au 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 10:30









(CercleFinance.com) - Shell a déclaré mercredi s'attendre à une production de gaz moins élevé qu'initialement prévu au titre du 4ème trimestre, une annonce qui pesait sur son cours à la Bourse de Londres dans les premiers échanges.



Dans un point d'activité, le géant anglo-néerlandais dit désormais tabler sur une production de gaz naturel liquéfié (GNL) comprise entre 6,8 et 7,2 millions de tonnes sur les trois derniers mois de l'année.



Il visait jusqu'ici un chiffre allant de 6,9 à 7,5 millions.



En ce qui concerne ses activités dans l'amont, Shell a resserré sa prévision de production pour le 4ème trimestre, maintenant attendue entre 1,79 et 1,89 million de barils d'équivalent pétrole par jour, contre un objectif de 1,75-1,95 million auparavant.



S'agissant de ses performances commerciales dans les produits chimiques, le groupe énergétique indique anticiper une marge de raffinage indicative de 138 dollars la tonne, à comparer avec 164 dollars la tonne au 3ème trimestre.



'Ce point d'activité semble insuffisant au vu des estimations actuellement établies par le marché', commentent les analystes de RBC dans une note de réaction.



'Nous nous attendons à ce qu'il entraîne une révision à la baisse des prévisions du consensus', poursuit le courtier canadien.



Shell a par ailleurs averti qu'il comptabiliserait dans ses comptes de 4ème trimestre une sortie de trésorerie de l'ordre de 1,3 milliard de dollars liée au paiement de certificats d'émission au titre de la taxe allemande sur le CO2 et du programme américain sur les biocarburants.



Suite à ces annonces, l'action Shell cédait 1,4% mercredi matin, signant l'une des plus fortes baisses de l'indice FTSE 100.



Le groupe a prévu de publier ses résultats de 4ème trimestre le 30 janvier prochain.





