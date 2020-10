Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shell augmente son dividende après avoir battu les prévisions au T3 Reuters • 29/10/2020 à 09:37









par Ron Bousso et Shadia Nasralla LONDRES, 29 octobre (Reuters) - Royal Dutch Shell RDSa.L a augmenté son dividende de 4% jeudi après avoir largement battu les estimations de résultats au troisième trimestre, en dépit des incertitudes liées à l'évolution de la pandémie de coronavirus. Reflet d'une confiance renouvelée, Shell a déclaré qu'il augmenterait son dividende sur une base annuelle après l'avoir abaissé pour la première fois en 80 ans en avril dernier, face à l'effondrement de la demande mondiale de pétrole. Le bénéfice ajusté du groupe anglo-néerlandais a chuté de 80% à 955 millions de dollars (812,7 millions d'euros) sur le troisième trimestre, mais a largement dépassé les attentes des analystes qui tablaient en moyenne sur 146 millions de dollars (124,2 millions d'euros) grâce à la performance de sa division marketing. Shell, qui prévoit une restructuration majeure dans le cadre d'un plan de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, s'est engagé à atteindre "zéro émission nette" d'ici 2050. Faisant un pas de plus vers la transition énergétique, le géant pétrolier a annoncé qu'il réduirait son portefeuille de raffinage et de produits chimiques de quatorze à six "parcs énergétiques et chimiques", sans toutefois en établir le calendrier. "Cela devrait être suivi d'une évaluation plus approfondie et de décisions concernant les actifs qui pourraient entraîner la comptabilisation de provisions et de charges importantes, certaines dès le quatrième trimestre 2020", a indiqué Shell. Le groupe pétrolier a aussi indiqué que la crise du coronavirus continuait de faire peser des "incertitudes significatives" sur les conditions macroéconomiques avec un impact négatif attendu sur la demande de pétrole et de gaz. (Version française Juliette Portala, édité par Blandine Hénault)

