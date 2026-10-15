Sheinbaum estime que le rachat d'AT&T Mexico par Televisa favorisera la concurrence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'acquisition de la filiale mexicaine d'AT&T par Televisa TLEVISACPO.MX et Fintech Holdings contribuera à renforcer la concurrence dans les secteurs de l s et des services Internet au Mexique, a déclaré jeudi la présidente Claudia Sheinbaum lors de sa conférence de presse quotidienne.
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