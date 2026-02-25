Sharps Technology s'associe à The Tie pour accroître la portée institutionnelle de Solana

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - ** Les actions de la société d'emballage médical Sharps Technology STSS.O augmentent de 2,86 % à 1,80 $ avant la mise sur le marché ** La société dit qu'elle a conclu un partenariat avec la société d'analyse des actifs numériques, The Tie, pour renforcer la présence de solana parmi les investisseurs institutionnels

** La société déclare détenir des jetons de Solana dans le cadre de sa stratégie de trésorerie

** Il ajoute qu'il déléguera plus de 2 millions de jetons Solana de sa trésorerie à Stakin by The Tie pour soutenir la sécurité du réseau et la participation institutionnelle

** Les dirigeants de Co se joindront aux événements 2026 de The Tie, notamment Innovate Miami, Out East Summit et The Bridge

** Solana est une blockchain conçue pour traiter rapidement et à moindre coût de gros volumes de transactions

** Actions en baisse de ~100% en 2025