 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sharps Technology s'associe à The Tie pour accroître la portée institutionnelle de Solana
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 15:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - ** Les actions de la société d'emballage médical Sharps Technology STSS.O augmentent de 2,86 % à 1,80 $ avant la mise sur le marché ** La société dit qu'elle a conclu un partenariat avec la société d'analyse des actifs numériques, The Tie, pour renforcer la présence de solana parmi les investisseurs institutionnels

** La société déclare détenir des jetons de Solana dans le cadre de sa stratégie de trésorerie

** Il ajoute qu'il déléguera plus de 2 millions de jetons Solana de sa trésorerie à Stakin by The Tie pour soutenir la sécurité du réseau et la participation institutionnelle

** Les dirigeants de Co se joindront aux événements 2026 de The Tie, notamment Innovate Miami, Out East Summit et The Bridge

** Solana est une blockchain conçue pour traiter rapidement et à moindre coût de gros volumes de transactions

** Actions en baisse de ~100% en 2025

Cryptoactif

Valeurs associées

SHARPS TECH
1,7500 USD NASDAQ 0,00%
SOL/USD
78,9661 USD CryptoCompare -0,14%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank