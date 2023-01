ShareAction observe des progrès sur les votes des résolutions d’actionnaires

(NEWSManagers.com) - L’organisation non-gouvernementale britannique ShareAction a publié l’édition annuelle de son rapport Voting Matters. Cette étude analyse les votes de 68 des plus gros gestionnaires d’actifs internationaux sur 252 résolutions d’actionnaires à vocation environnementale ou sociale en 2022.

De manière générale, les gérants ont soutenu davantage de résolutions d’actionnaires en lien avec l’environnement ou le social par rapport à 2021 (66% en 2022 contre 60% en 2021). Selon l’ONG, les champions du soutien à ce type de résolutions se nomment Achmea Investment Management, Impax Asset Management et BNP Paribas Asset Management. Le top 10 compte aussi MN, Candriam, PGGM Investments, Man Group, Robeco, Aviva Investors et Amundi.

ShareAction constate que les gérants soutiennent bien moins les résolutions qui sous-tendent des actions concrètes (54% des résolutions de ce type ont été votées favorablement) que celles impliquant des publications de données et de rapports. Seuls trois gestionnaires d’actifs ont davantage soutenu les résolutions impliquant des actions concrètes que la moyenne : Wellington Management, Generali Insurance Asset Management et Man Group. Le bas du classement est occupé par Walter Scott & Partners, Santander AM et Dimension Fund Advisors.

Juste au-dessus de ce trio figurent les quatre plus grosses sociétés de gestion. State Street Global Advisors se classe 61ème, BlackRock 62ème, Fidelity Investments 64 ème et Vanguard 65 ème. Le « Big Four » a soutenu moins de résolutions d’actionnaires environnementales et sociales (20% en 2022 contre 32% en 2021). BlackRock expliquait, l’an dernier, la baisse de son soutien par le fait que les résolutions d’actionnaires devenaient trop prescriptives. Les quatre plus grosses sociétés de gestion au monde ont aussi voté de manière bien plus conservatrice que leurs agences de conseil en vote (proxy advisors) puisque celles-ci recommandaient de voter en faveur de 42% à 75% - selon les agences – des résolutions d’actionnaires environnementales et sociales déposées en 2022 et analysées par ShareAction. L’ONG suggère que 49 résolutions, soit près d’une résolution sur cinq (19%) dans l’échantillon analysé, auraient pu passer si elles avaient reçu le soutien d’un des trois plus gros gérants (BlackRock, Vanguard, SSGA). En 2021, ce taux était de 12%.

Hausse du taux de soutien en Europe

Les taux de votes favorables de résolutions d’actionnaires environnementales et sociales par les gérants britanniques et américains sont restés quasi-identiques par rapport à 2021 (64% en 2022 contre 65% en 2021 pour les gérants britanniques et 43% en 2022 contre 41% en 2021 pour les gérants américains). En revanche, les gérants européens ont soutenu beaucoup plus largement ces résolutions en 2022 (81%) qu’en 2021 (69%). Parmi les Européens, SEB Investment Management, PGGM Investments et Eurizon Asset Management ont augmenté leur taux de soutien de plus de 30% (81%, 97% et 69% respectivement).

Parmi les résolutions environnementales, celles portant sur les objectifs de décarbonation en raison du changement climatique ont été les plus nombreuses mais aussi les plus soutenus par les gérants (45% de taux moyen de soutien). ShareAction souligne que les membres des coalitions d’investisseurs Net Zero Asset Managers Initiative et Climate Action 100+ n’ont pas soutenu en moyenne un tiers des résolutions climat. L’ONG cible en particulier quatre membres de Climate Action 100 + qui ont voté, de manière répétée, contre les sept résolutions d’actionnaires pourtant soutenues par l’initiative lors des assemblées générales de compagnies énergétiques. La liste inclut AllianceBernstein, JP Morgan AM, BlackRock et SSGA.