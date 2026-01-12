 Aller au contenu principal
Shanghai : prend 1,65% et se hisse vers 4.165
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 09:02

L'indice SSE -ou Shanghai Composite- a largement débordé le record annuel 2025 des 4.016Pts et se hisse vers 4.165, c'est à dire au contact de la résistance oblique unissant les 2 précédents "pics" de fin août et fin octobrev2025.
En cas de rechute, le support le plus plausible se situait vers 3.920 : le suivant se dessine clairement à 3.880 puisqu'il s'agit de la résistance testée du 25 août au 3 octobre dernier ("golden week").

