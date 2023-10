Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Shanghai Composite : rechute sous 3.060Pts information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 10:00









(CercleFinance.com) - Le Shanghai Composite rechute sous 3.060Pts, enfonçant ainsi le plancher du 25/08 (3.064Pts).

L'indice serait donc en train de valider une nouvelle séquence baissière en direction de 2.960Pts puis 2.893Pts (ex-plancher du 31/10/2022).





Valeurs associées SHANGHAI COMPOSITE Six - Forex 1 -0.80%