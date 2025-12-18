Shake Shack en hausse après que J.P.Morgan a reclassé l'action à "neutre"

18 décembre - ** Les actions de la chaîne de restauration rapide Shake Shack SHAK.N sont en hausse de 2 % à 84 $ avant le marché

** J.P.Morgan relève le titre de "sous-pondéré" à "neutre", mais réduit son objectif de cours à 90 $ contre 95 $

** La société de courtage note que l'entreprise évolue d'un concept de restauration rapide haut de gamme axé sur l'hospitalité éclairée vers un modèle plus efficace en empruntant des éléments des restaurants à service rapide

** Elle ajoute que l'objectif à court terme est d'embaucher un directeur financier ayant une expérience opérationnelle pour accompagner le parcours de croissance de la marque

** Le lancement du programme de fidélisation tant attendu au début de l'année 2026 améliorera considérablement les transactions numériques par rapport aux ~10% actuels et améliorera également l'efficacité du marketing de la marque - courtage

** 12 des 27 sociétés de courtage considèrent l'action comme "à acheter" ou supérieure, 13 comme "à conserver", 2 sociétés de courtage considèrent l'action comme "à vendre" ou inférieure; l'objectif de cours médian est de 110 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~40% depuis le début de l'année