Shake Shack en baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions annuelles et trimestrielles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juin - ** L'action de la chaîne de hamburgers Shake Shack

SHAK.N recule de 7 % à 57,87 $ en pré-ouverture

** La société revoit à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel et s'attend à un ralentissement des ventes au deuxième trimestre

** Elle table désormais sur un bénéfice net annuel compris entre 45 et 55 millions de dollars, contre une prévision antérieure de 50 à 60 millions de dollars

** La société revoit à la baisse ses estimations de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre, qu'elle prévoit désormais entre 415 et 420 millions de dollars, contre 424 à 428 millions de dollars précédemment

** « Nos prévisions actualisées reflètent l'incertitude macroéconomique actuelle, le paysage concurrentiel et les répercussions qui en découlent, alors que nous avons déjà parcouru plus des deux tiers du trimestre », déclare le directeur général Rob Lynch

** Le mois dernier, la société a nommé Michelle Hook directrice financière , alors qu'elle enregistrait une perte trimestrielle et manquait ses estimations de chiffre d'affaires pour le premier trimestre

** À la clôture d'hier, l'action avait perdu 23 % depuis le début de l'année