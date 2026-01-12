Shake Shack chute après que le chiffre d'affaires préliminaire du quatrième trimestre n'a pas atteint les attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 janvier - ** Les actions de la chaîne de restauration rapide Shake Shack SHAK.N chutent de 4,6 % à 89,02 $ en pré-commercialisation

** La société prévoit un chiffre d'affaires préliminaire de 400,5 millions de dollars au quatrième trimestre, contre 409,7 millions de dollars estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** Les six dernières semaines du trimestre n'ont pas répondu à nos attentes en raison du mauvais temps sur certains de nos marchés les plus pénétrés comme le Nord-Est" - Rob Lynch, directeur général de SHAK

** Annonce d'une prévision initiale de revenus pour l'année fiscale 26 de 1,6 à 1,7 milliards de dollars, dont le point médian correspond aux attentes des analystes

** Les actions ont chuté de ~37% en 2025