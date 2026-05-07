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Shake Shack atteint son plus bas niveau depuis plus de deux ans après avoir enregistré une perte trimestrielle
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 17:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 mai - ** L'action de la chaîne de hamburgers Shake Shack

SHAK.N a chuté de 30,4%, atteignant son plus bas niveau depuis plus de deux ans à 67,21 $ **Le titre est en passe d'atteindre un plus bas historique si les pertes se confirment ** La société accuse une perte trimestrielle de , soit 1 cent par action, contre un bénéfice de 11 cents par action il y a un an.

** Elle manque également les estimations de bénéfice et de chiffre d'affaires ajustés pour le premier trimestre - données compilées par LSEG

** Nomination de Michelle Hook au poste de directrice financière, à compter du 11 mai, pour succéder à Katherine Fogertey, qui a quitté ses fonctions début mars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 18,9% depuis le début de l'année

Valeurs associées

SHAKE SHACK RG-A
68,695 USD NYSE -28,90%
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