Shah Capital préconise la vente de Novavax et met en garde contre une course aux procurations

Shah Capital frustré par la faiblesse des ventes du vaccin COVID-19 de Novavax

Le fonds spéculatif augmente sa participation à 8,3 % et préconise la vente à une grande entreprise pharmaceutique

Les ventes de vaccins COVID de Novavax sont inférieures à celles de ses concurrents

(Mise à jour de l'article du 12 novembre pour inclure la réponse de la société au paragraphe 5) par Sneha S K et Sriparna Roy

Shah Capital, le deuxième plus grand actionnaire de Novavax NVAX.O , presse le conseil d'administration de la biotech de poursuivre les changements stratégiques, y compris une vente potentielle, et a averti qu'il pourrait lancer une course aux procurations si aucun progrès n'est réalisé au cours des quatre prochains mois.

Dans une deuxième lettre adressée au conseil d'administration de Novavax en moins d'un mois, dont Reuters a eu l'exclusivité mercredi, Shah Capital se dit "de plus en plus désenchanté" par la faiblesse des ventes du vaccin COVID-19 de la société.

"Si je ne vois pas de changements se produire, et si la société ne donne pas suite dans les quatre prochains mois, alors je pense qu'il y a définitivement un potentiel pour un combat par procuration", a déclaré le fondateur du fonds spéculatif, Himanshu Shah, lors d'une interview.

Shah Capital a déclaré qu'il croyait toujours en la science de Novavax et a augmenté sa participation à environ 8,3 %, contre 7,2 % en octobre.

"Le conseil d'administration croit fermement que la poursuite de la mise en œuvre de notre stratégie d'entreprise est la meilleure voie à suivre, tout en restant ouvert à d'autres voies crédibles qui maximiseraient la valeur pour les actionnaires", a déclaré Novavax dans un communiqué.

DÉCONNEXION ENTRE LE POTENTIEL ET L'EXÉCUTION

L'investisseur activiste a de nouveau poussé au changement après avoir retiré sa campagne contre trois membres du conseil d'administration l'année dernière, suite à l'accord de licence de Novavax avec Sanofi .

Shah Capital a déclaré qu'il restait "complètement désemparé" face aux ventes décevantes du vaccin à base de protéines COVID-19 de Novavax et qu'il était frustré par sa part de marché négligeable.

"Il est raisonnable de se demander si Novavax et son partenaire ne font pas preuve d'un profond manque de compétence ou s'ils ne sont pas intentionnellement sous-performants", a déclaré le fonds spéculatif dans sa lettre.

Le vaccin de Novavax s'est vendu à environ 120 000 doses au 31 octobre, au cours de la saison 2025-26 qui a débuté en août, contre 14,5 millions de doses vendues au cours de la même période par deux concurrents, ce qui laisse la part de marché de Novavax à environ 0,8 %, selon la lettre.

"Malgré une science sous-jacente solide et un besoin évident du marché, la déconnexion entre le potentiel et l'exécution est frappante", indique la lettre.

Au début du mois, Novavax a repoussé son objectif de rentabilité d'un an, à 2028.

Novavax a une base de coûts élevée, doit être rentable sur le plan opérationnel l'année prochaine et devrait mener des essais plus complets, a déclaré M. Shah.

M. Shah évalue la valeur de l'entreprise entre 5 et 10 milliards de dollars. La capitalisation boursière de Novavax est d'environ 1,21 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le fonds a demandé au conseil d'administration de former immédiatement un comité chargé d'évaluer une vente et d'engager une banque d'investissement qualifiée.

M. Shah a déjà cité Sanofi, Merck MRK.O , GSK GSK.L et AstraZeneca AZN.L comme acheteurs potentiels, mais il a déclaré qu'il ne les avait pas contactés.