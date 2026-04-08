Shah Capital a l'intention de voter contre les candidats au conseil d'administration de Novavax et contre la rémunération des dirigeants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sneha S K et Sriparna Roy

L'investisseur activiste Shah Capital prévoit de voter contre la réélection des membres du conseil d'administration et la rémunération des dirigeants lors de la prochaine assemblée annuelle de Novavax NVAX.O , renouvelant ainsi la pression en faveur de changements chez le fabricant de vaccins.

Dans une lettre adressée à la société mercredi, le fondateur du fonds spéculatif Himanshu Shah a déclaré que la direction n'avait pas réussi à mettre en œuvre des mesures agressives de réduction des coûts et a exhorté les dirigeants à réduire les coûts et à racheter de manière opportuniste 10 à 20 millions d'actions.

Shah Capital, qui détient 9 % de Novavax et en est le deuxième actionnaire le plus important, a poussé le conseil d'administration de la biotech à procéder à des changements stratégiques, y compris à une vente potentielle.

La société souhaite qu'un investisseur stratégique à long terme partageant les mêmes idées prenne une participation de 10 à 20 % afin de remodeler l'entreprise.

Dans la lettre, partagée exclusivement avec Reuters, la société d'investissement déclare que le partenariat avec Sanofi

SASY.PA n'a pas profité à Novavax.

"Nous sommes à la fois surpris et frustrés par le fait que Sanofi tarde toujours à publier les résultats des dernières phases de développement du vaccin combiné COVID/grippe, un marché qui représente plus de 5 milliards de dollars, a déclaré M. Shah.

APPEL À UN CHANGEMENT DE DIRECTION

Le fondateur du fonds spéculatif a demandé que l'équipe de direction actuelle soit réduite de 30 % et que le conseil d'administration passe de huit à cinq membres.

"Ma lettre est une mise en accusation de la direction", a déclaré M. Shah lors d'une interview accordée à Reuters.

En novembre, M. Shah a déclaré à Reuters qu'il pourrait lancer une course aux procurations si aucun progrès n'était réalisé au cours des quatre prochains mois.

Mercredi, M. Shah a déclaré qu'il n'entamait pas de course aux procurations "car il serait en minorité face à un conseil d'administration composé de huit membres bien établis."

"Il y a un manque de conviction stratégique. L'entreprise devrait se débarrasser de ses dettes, et non ajouter des dettes convertibles. La crédibilité est perdue", a ajouté M. Shah.

Le cabinet a exhorté ISS et Glass Lewis à revoir leurs recommandations de vote par procuration "en faveur".