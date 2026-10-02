SGS se renforce dans la confiance numérique avec Prescient Security

Le groupe suisse de services de test, d'inspection et de certification SGS indique avoir finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Prescient Security, un spécialiste américain de la conformité des systèmes d'information et de la cybersécurité.

Avec plus de 350 collaborateurs et 5 000 clients dans le monde, Prescient Security fournit des solutions permettant aux clients de se protéger contre les menaces numériques et cyber dans de nombreux secteurs, notamment la finance, la santé, la distribution, les technologies et la défense.

L'entreprise propose aussi une gamme complète de services de tests d'intrusion, associant des tests manuels réalisés par des experts, des approches numériques déployables à grande échelle et des modèles assistés par l'IA. Sa technologie d'automatisation propriétaire permet en outre d'optimiser les processus de conformité et de sécurité.

Ses solutions de certification couvrent les principales normes et référentiels reconnus à l'échelle internationale, notamment SOC2, ISO, PCI DSS et HITRUST, ainsi que d'importantes exigences fédérales américaines telles que FedRAMP et CMMC.

Cette acquisition constitue une étape importante dans le développement de la plateforme Digital Trust de SGS, qui vise au moins 200 MCHF de chiffre d'affaires supplémentaire dans ses activités de confiance numérique d'ici 2027 par rapport à 2023.