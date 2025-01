SGS: sanctionné pour des discussions avec Bureau Veritas information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 14:00









(CercleFinance.com) - SGS lâche 7% à Zurich, lourdement sanctionné après la confirmation par le groupe suisse de services de test, d'inspection et de certification, qu'il est en pourparlers avec son pair français Bureau Veritas au sujet d'un éventuel rapprochement des deux entreprises.



'Rien ne garantit que ces discussions aboutiront à une transaction ou à un autre accord', prévient cependant SGS, ajoutant qu'il 'ne fera pas d'autres commentaires et communiquera en temps voulu, le cas échéant'.



'Bien sûr, des synergies de coûts sont possibles, en particulier dans le secteur des services aux entreprise, mais elles sont difficiles à quantifier à ce stade', réagit un analyste, qui pointe aussi un risque d'exécution et des synergies commerciales négatives.





Valeurs associées SGS 86,76 CHF Swiss EBS Stocks -6,35%