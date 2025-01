SGS: échec des discussions avec Bureau Veritas information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 09:57









(CercleFinance.com) - L'action SGS grimpe de 4% à Zurich, alors que le groupe de services de tests, inspection et certification (TIC) a confirmé l'échec et l'arrêt de ses discussions avec son pair français Bureau Veritas en vue d'un potentiel rapprochement.



Pour rappel, les deux groupes avaient fait part de ces discussions le 15 janvier dernier, à la suite de commentaires de presse, tout en précisant que rien ne garantissait la conclusion d'une quelconque transaction ou accord.



Dans son communiqué laconique, SGS ajoute 'rester concentré sur la poursuite de l'exécution de la stratégie 27 - 'Accélérer la croissance, instaurer la confiance' et offrir une valeur supérieure à ses actionnaires'.





Valeurs associées SGS 88,18 CHF Swiss EBS Stocks +3,72%