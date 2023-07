Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SGS: bien orienté après ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 24/07/2023 à 13:12









(CercleFinance.com) - SGS s'adjuge près de 4% à Zurich, après la publication d'un BPA en augmentation de 1,9% à 1,64 franc suisse au titre du premier semestre 2023, avec une marge d'exploitation ajustée en amélioration de 40 points de base à 14,1%.



A 3,3 milliards de francs, son chiffre d'affaires est resté stable en données publiées (+0,9%), mais a augmenté de 8,1% en organique, ce qui l'a conduit à une révision à la hausse de ses prévisions de croissance organique pour 2023.



Le groupe suisse de services d'inspection et de certification anticipe ainsi une croissance organique dans le milieu ou le haut de la plage à un chiffre, ainsi qu'une amélioration de sa marge d'exploitation ajustée à taux de change constant.





