SGS: bénéfice en hausse de 5,1 % en 2024 information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 10:47









(CercleFinance.com) - Les ventes ont atteint le niveau des 6 794 millions de francs suisses en 2024, en hausse de 2,6 % par rapport à l'année précédente. La croissance organique est de 7,5%.



Le résultat d'exploitation ajusté a atteint 1 040 millions de francs suisses, soit une augmentation de 7,1 % par rapport à l'année précédente. La marge du résultat d'exploitation ajusté sur les ventes s'est améliorée de 60 points de base, pour atteindre 15,3 %.



L'exécution à plein régime de la stratégie 27 a permis de réaliser 50 millions de CHF d'économies déjà comptabilisées.



Le bénéfice s'est élevé à 581 millions de francs suisses, soit une augmentation de 5,1 %, malgré des coûts de restructuration de 82 millions de francs suisses. Il en résulte un bénéfice de base par action de 3,10 CHF, contre 3,00 CHF en 2023.



Le flux de trésorerie disponible après leasing et intérêts est en hausse de 23,8 %, pour atteindre 748 millions de francs suisses. Il s'agit d'une amélioration significative par rapport aux 604 millions de francs suisses de l'année précédente.



Au niveau des perspectives 2025, le groupe s'attend à une croissance organique de 5% à 7% des ventes, une amélioration d'au moins 30 points de base de la marge d'exploitation ajustée sur le chiffre d'affaires et une forte génération de cash flow libre.





