SGS: acquisition d'Applied Technical Services

(CercleFinance.com) - SGS annonce la signature d'un accord définitif pour l'acquisition d'Applied Technical Services (ATS).



ATS est l'un des principaux fournisseurs de solutions spécialisées d'essais, d'inspection, d'étalonnage et de criminalistique en Amérique du Nord.



ATS devrait générer un chiffre d'affaires de 460 millions de dollars et un EBITDA avant synergies de 95 millions de dollars en 2026.



Le groupe fournit des solutions et des services sur des marchés finaux réglementés et à forte croissance, tels que l'industrie manufacturière, l'aérospatiale et la défense, la production et la distribution d'énergie et l'assurance.



Cette transaction est évaluée à 1,325 millions de dollars (valeur d'entreprise sur une base sans dette, sans trésorerie), ce qui correspond à un multiple de 11,2 fois l'EBITDA 2026.



Des synergies d'EBITDA d'au moins 30 millions d'USD par an sont attendues sur une base annualisée dans les 3 ans suivant la clôture.



Géraldine Picaud, Directrice Générale de SGS, a déclaré : ' En unissant nos forces aux États-Unis, nous générerons une croissance et des synergies durables, et créerons une valeur durable pour nos actionnaires'.





