SG: rachat de 710,3 millions de dollars de dette information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 09:36









(CercleFinance.com) - Société Générale a annoncé mardi soir avoir racheté pour 710,3 millions de dollars de titres dans le cadre de son offre de rachat en numéraire portant sur l'intégralité de ses instruments super subordonnés à taux d'intérêt réinitialisable, une opération qui avait été officialisée la semaine passée.



Dans un avis financier, la banque française précise que les titres qui n'ont pas été apportés et acceptés dans le cadre de l'offre, soit un montant de 539,6 millions de dollars, resteront en circulation.



SG dit avoir l'intention d'annuler les titres rachetés.



Annoncée le mardi 1er avril, l'offre a expiré lundi soir à 17h00 (heure de New York).





Valeurs associées SOCIETE GENERALE 34,0500 EUR Euronext Paris -2,94%

