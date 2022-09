SFDR : Plus de 1.500 fonds pourraient perdre leur classification Article 9

(NEWSManagers.com) - Plus de 1.500 fonds d'investissement pourraient perdre leur classification Article 9 au sens du règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR), selon une analyse de FE fundinfo.

Le fournisseur de données et de technologies pour fonds d'investissement a étudié les fichiers EET (European ESG Templates) de 6.000 produits classés Article 9 collectés auprès de sociétés de gestion et distributeurs de fonds. Ces fichiers EET, créés par le groupe de travail européen du secteur financier (FinDatEx), regroupent et harmonisent, en un modèle de fichier unique, toutes les informations extra-financières des fonds concernés.

Les fonds Article 9 de SFDR sont censés poursuivre un objectif clair de développement durable et donc ne réaliser presque exclusivement que des investissements durables.

Or, l'analyse de FE fundinfo suggère que seulement 79 des 6.000 fonds Article 9 observés ont indiqué un niveau minimum d'investissement durable de 100% dans leur fichier EET et 168 autres ont indiqué un niveau de 90%. Le fournisseur de données précise que la grande majorité des fonds Article 9 ne publient aucun niveau minimum d'investissement durable dans leur fichier EET. Il observe que 663 fonds ont indiqué un niveau minimum de 0% tandis que 780 autres ont renseigné une proportion minimum d'investissement durable comprise entre 0,1% et 85%.

Pour FE fundinfo, cela pose la question de savoir si les fonds Article 9, qui n'affichent pas 100% ou presque d'investissements durables, vont resserrer leurs critères d'investissement ou si les gestionnaires d'actifs vont commencer à les reclasser en fonds Article 8, pour lesquels aucun niveau minimum n'est requis.