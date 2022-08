SFDR: La CSSF demande aux gestionnaires d'être prêts à fin octobre

(NEWSManagers.com) - Au 1er janvier 2023, entreront en vigueur les modèles de publications périodiques et documents d'information pré-contractuels comme les prospectus, spécifiques au règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers SFDR.Ainsi, le régulateur des marchés financiers au Luxembourg, CSSF, a publié une communication fin juillet pour rappeler aux gestionnaires d'actifs qui géreraient des fonds classés article 8 et 9 au sens de SFDR qu'il s'attendait à recevoir d'ici le 31 octobre 2022 au plus tard les prospectus mis à jour, en conformité avec les standards réglementaires de SFDR, des fonds Ucits et FIA concernés.