 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 724,91
+0,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Sezzle plonge après la publication de ses résultats trimestriels ; l'analyste principal déclare que "la barre était plus haute"
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 13:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement pour corriger une erreur typographique dans le point 4)

8 août -

** Les actions de la société BNPL Sezzle SEZL.O chutent de 19,7 % à 111,90 $ avant le marché

** Les résultats du deuxième trimestre de SEZL ont dépassé les attentes jeudi après les heures de marché

** L'analyste Mike Grondahl de Northland Capital, qui est l'analyste le mieux noté pour SEZL, selon les données de LSEG, déclare que la croissance s'est poursuivie, mais ajoute que "la barre était plus haute"

** Ce n'est pas un trimestre "beat and raise" auquel nous sommes habitués - Grondahl

** Maintient la notation "outperform", abaisse le PT à 150 $ de 180 $

** Les 3 sociétés de courtage qui couvrent le titre le considèrent comme "buy" ou plus; PT médian 180 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action SEZL a progressé de 226,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

SEZZLE
139,3300 USD NASDAQ -2,16%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des ferries à quai au port du Pirée, près d'Athènes, le 8 août 2025 ( AFP / Aris MESSINIS )
    Vents violents en Grèce: mort de deux touristes vietnamiens, trafic maritime perturbé
    information fournie par AFP 08.08.2025 13:53 

    Deux touristes vietnamiens sont morts sur l'île de Milos en mer Egée, en Grèce, où des vents violents vendredi ont perturbé les liaisons maritimes avec les îles en pleine saison touristique, a-t-on appris auprès de la police portuaire. "Un homme et une femme ont ... Lire la suite

  • Vue de la bande de Gaza depuis Israël, au soir du 7 août 2025 ( AFP / Jack GUEZ )
    Israël se prépare à prendre le contrôle de la ville de Gaza
    information fournie par AFP 08.08.2025 13:36 

    L'armée israélienne se préparait vendredi, sous les critiques internationales, à prendre le contrôle de la ville de Gaza, la plus grande du territoire palestinien, dans le but de "vaincre" le Hamas et assurer la libération des otages. Après 22 mois d'une guerre ... Lire la suite

  • Un nombre croissant d'entreprises misent sur le bitcoin pour diversifier leurs réserves, contrer l'inflation ou attirer les investisseurs, une stratégie à fort potentiel mais à haut risque ( AFP / Ozan KOSE )
    Accumuler des bitcoins, un pari numérique risqué pour les entreprises
    information fournie par AFP 08.08.2025 13:28 

    De Trump Media à Tesla , un nombre croissant d'entreprises misent massivement sur le bitcoin pour diversifier leurs réserves, contrer l'inflation ou attirer les investisseurs. Une stratégie à fort potentiel mais à haut risque face à l'extrême volatilité des cryptomonnaies. ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 08.08.2025 13:10 

    (Actualisé avec futurs sur indices ; KKR, Boeing, cours en avant-Bourse pour MP Materials et Expedia) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,24% pour le Dow ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank