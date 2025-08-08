Sezzle plonge après la publication de ses résultats trimestriels ; l'analyste principal déclare que "la barre était plus haute"

(Remaniement pour corriger une erreur typographique dans le point 4)

8 août -

** Les actions de la société BNPL Sezzle SEZL.O chutent de 19,7 % à 111,90 $ avant le marché

** Les résultats du deuxième trimestre de SEZL ont dépassé les attentes jeudi après les heures de marché

** L'analyste Mike Grondahl de Northland Capital, qui est l'analyste le mieux noté pour SEZL, selon les données de LSEG, déclare que la croissance s'est poursuivie, mais ajoute que "la barre était plus haute"

** Ce n'est pas un trimestre "beat and raise" auquel nous sommes habitués - Grondahl

** Maintient la notation "outperform", abaisse le PT à 150 $ de 180 $

** Les 3 sociétés de courtage qui couvrent le titre le considèrent comme "buy" ou plus; PT médian 180 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action SEZL a progressé de 226,8 % depuis le début de l'année