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Sezzle perd 12 % après la démission d'un membre du conseil d'administration
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 17:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 avril - ** Les actions de la société Sezzle SEZL.O ont chuté de 12% à 60,69 dollars après la démission de Karen Webster, membre du conseil d'administration, en raison de divergences croissantes avec la direction

** Karen Webster était membre du comité d'audit et de risque, du comité de rémunération et du comité de nomination et de gouvernance d'entreprise de la société

** Bryan Hunt remplacera Webster

** Séparément, le mois dernier, SZL a licencié son auditeur indépendant Baker Tilly et a nommé à la place PricewaterhouseCoopers (PwC) pour 2026

** Cinq analystes sur six considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et un "maintien"; leur PT médian est de 96,5 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 4,5 % depuis le début de l'année

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SEZZLE
60,5500 USD NASDAQ -12,40%
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