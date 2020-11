Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Seuls les constructeurs les plus agiles survivront, dit PSA Reuters • 16/11/2020 à 16:29









SEULS LES CONSTRUCTEURS LES PLUS AGILES SURVIVRONT, DIT PSA PARIS (Reuters) - PSA s'attend à d'autres mouvements de consolidation entre constructeurs automobiles s'ils veulent pouvoir continuer à financer les importants investissements requis par l'électrification des voitures, a dit lundi le président du directoire du groupe automobile français au cours de la téléconférence Reuters Automotive Summit. "Seuls les plus agiles, dans un esprit darwinien, survivront", a déclaré Carlos Tavares. PSA est lui-même engagé dans un projet de fusion avec le groupe italo-américain FCA, qu'il compte toujours finaliser au premier trimestre 2021. "Certains des constructeurs ne pourront pas éviter de payer des amendes européennes (sur les émissions de CO2)", a ajouté Carlos Tavares. "Ce ne sera pas notre cas, nous sommes bien en avance sur nos objectifs." (Gilles Guillaume et Nick Carey, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées FIAT CHRYSLER AU MIL +3.42% PEUGEOT Euronext Paris +3.69%